Medio Oriente: Usa salutano cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica palestinese

- Gli Stati Uniti salutano l'accordo sul cessate il fuoco mediato dall’Egitto tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il gruppo militante della Jihad islamica palestinese. Washington, si legge in una nota del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, si congratula in particolare con l'Egitto per "il ruolo cruciale" svolto nel preparare un accordo "che previene ulteriori perdite di vite civili. Riconosciamo inoltre i significativi sforzi del Qatar per alleggerire le tensioni e mettere fine alle ostilità". Gli Usa, "ribadiscono ribadiscono il fermo impegno a favore della sicurezza di Israele, come si evince dal continuo sostegno all'Iron Dome e ad altri sistemi di difesa missilistica israeliani. Rimarremo impegnati con i nostri partner per promuovere la calma nelle settimane e nei mesi a venire. Continueremo inoltre i nostri sforzi per migliorare la qualità della vita dei palestinesi e sollecitiamo la rapida consegna di carburante e altre forniture essenziali a Gaza. Gli Stati Uniti credono che israeliani e palestinesi meritino entrambi di vivere in modo sicuro e protetto e di godere di uguali misure di libertà, prosperità e democrazia". (Was)