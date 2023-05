Udine: Meloni alla parata degli alpini, accolta da applausi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Giorgia Meloni è a Udine, con il ministro della Difesa Guido Crosetto, per assistere alla 94esima Adunata nazionale degli alpini. Dopo aver attraversato viale San Daniele dov'è schierata la lunghissima parata, tra gli applausi e i saluti dei presenti, Meloni si è accomodata in tribuna per assistere alla sfilata con oltre 90 mila alpini. (Rin)