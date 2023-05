Ucraina: Dottori a "Nova", i russi a Bakhmut provano a indebolire la controffensiva di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha utilizzato Bakhmut per eliminare il maggior numero possibile di forze ucraine, sfruttando soprattutto mercenari e detenuti inquadrati fra le file del gruppo Wagner con l’intento di preservare le proprie forze armate. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Germano Dottori, consigliere scientifico di “Limes”, parlando della strategia russa nella città situata nella regione di Donetsk. “La logica che ha condotto alla battaglia di Bakhmut è la stessa che condusse nella Prima guerra mondiale alla carneficina di Verdun, quando i tedeschi scelsero un punto del fronte occidentale per attirarvi sopra grandi quantità di forze avversarie e consumarle in scontri interminabili che solo apparentemente avevano degli obiettivi territoriali. I russi si sono risolti a questo approccio perché era quello che permetteva loro di sfruttare l’unico incontrovertibile vantaggio di cui dispongono, quello della demografia. I russi dispongono di risorse umane almeno quattro volte maggiori di quelle che ha l’Ucraina. Questo spiega anche perché Kiev abbia la necessità di tornare alla guerra di movimento, con una controffensiva dinamica, forse in parte già in atto ai bordi di Bakhmut”, ha spiegato Dottori. (segue) (Res)