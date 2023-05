Ucraina: Dottori a "Nova", i russi a Bakhmut provano a indebolire la controffensiva di Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha proseguito l’analista, è difficile affermare “con certezza” come stia effettivamente procedendo la situazione a Bakhmut. “Nessuno è in grado di dirlo adesso con certezza: Kiev ha sofferto moltissimo, certamente, ma tra i russi stanno affiorando problemi di coesione che potrebbero pesare anche sui futuri equilibri politici a Mosca. Lo sfogo del leader del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin, la risposta del ministro della Difesa russo Sergej Shoighu, che ha inviato un suo commissario a confrontarsi con i paramilitari, e la reazione del leader ceceno Ramzan Kadyrov sono riconducibili tutti ad un dato nuovo, che è la fine del monopolio statale della forza in Russia”. Quindi, ha concluso Dottori, "se è vero che i ranghi dell'esercito ucraino si sono assottigliati, è vero anche che nel dispositivo russo si sono aperte delle crepe. Vedremo chi arriverà prima al punto di rottura”. (Res)