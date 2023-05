Digitale: Butti, via libera all'Ai act importante passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il primo via libera delle commissioni dell’Eurocamera all’AI Act rappresenta un importante passo avanti”. Lo ha detto il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, in un intervento sul "Sole 24 Ore". "Non possiamo limitare la libertà di impresa o la creatività progettuale, ma occorre certamente stimare e moderare i rischi. Le scelte che come decisori politici adotteremo avranno un impatto considerevole sulle vite delle persone. Nel contesto europeo l’Italia sta facendo la sua parte per consegnare alla presidenza del Consiglio dell’EU una legge europea sull’IA”, ha aggiunto.(Rin)