Grecia: Varoufakis, il Paese è in bancarotta

- La Grecia è un Paese in bancarotta. Lo ha affermato l'ex ministro delle Finanze greco e leader del partito Mera25, Janis Varoufakis, in un'intervista al canale televisivo "Alpha". “Ora il Paese è completamente in bancarotta. Se le nostre obbligazioni si stanno vendendo sul mercato a buon prezzo, è perché hai la Banca centrale europea che fa l'occhiolino agli agenti di cambio e dice: so che sai che lo stato greco è in bancarotta, ma comprale e te le coprirò", ha detto l'ex ministro. (Gra)