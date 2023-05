Digitale: Butti, su intelligenza artificiale sfida è promuovere industria e ricerca italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo bisogno di inaugurare un nuovo corso in cui industria e competenze capaci di pensare, progettare e produrre soluzioni di alto profilo, siano adeguatamente supportate anche da una sincronizzazione con le nostre università e centri di ricerca”. Lo ha detto il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, in un intervento sul "Sole 24 Ore". “La sfida - ha spiegato - è promuovere la capacità italiana di offrire soluzioni proprie di intelligenza artificiale. Per questo valutiamo l’opportunità di creare un fondo di investimento che selezioni le migliori start-up italiane di IA e fornisca loro capitale di rischio per svilupparsi, da affiancare al Fondo per la Repubblica Digitale volto ad accrescere formazione e inclusione della popolazione”. (Rin)