Ucraina: Salvini, condivido parole di Meloni, obiettivo sia pace

23 luglio 2021

- "Condivido le parole di Meloni nel merito e nei fatti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai microfoni della trasmissione "Caffè della Domenica", su Radio 24, riferendosi alla visita del presidente ucraino, Volodymir Zelensky, a Roma. "Sin dall'inizio come Lega in Europa e in Italia abbiamo sempre approvato interventi in difesa del popolo ucraino", ha aggiunto Salvini sottolineando: "L'importante è che l'obiettivo è quello della pace che tutti si devono dare". (Rin)