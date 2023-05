Business news: algerine Sonatrach e Sonelgaz avvieranno progetti con l'Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, e l'omologo dell'Uganda, Ruth Nankabirwa Ssentamu, hanno concordato un piano d'azione per concretizzare diversi progetti nei settori dei combustibili e dell'elettricità, durante un incontro a Kampala, capitale dell'Uganda. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale algerina "Aps", secondo cui ai colloqui hanno preso parte anche due amministratori delegati delle società Sonatrach e Sonelgaz, il presidente della compagnia petrolifera ugandese e i dirigenti del ministero dell'Energia e delle miniere ugandese. Nel corso dell'incontro sono state discusse anche opportunità di partenariato e di investimento nel campo della distribuzione di energia elettrica, nonché il rafforzamento della rete elettrica e il trasferimento di conoscenze e competenze algerine in questo campo. Algeria e Uganda hanno concordato un incontro, fissato per il prossimo giugno, tra i ministri e i vertici delle società di Sonatrach e Sonelgaz in Uganda, per discutere delle opportunità di investimento nelle energie rinnovabili e la distribuzione di prodotti petroliferi delle due società. Nel corso della visita di lavoro di tre giorni, il ministro dell'Energia e delle miniere algerino, Mohamed Arkab, è stato ricevuto al palazzo presidenziale di Kampala dal presidente ugandese, Yoweri Museveni, dove hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione tra Algeria e Uganda. La nuova visita mira a migliorare i rapporti di cooperazione in ambiti di comune interesse. (Ala)