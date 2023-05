Business news: Macron riceve omologo dello Zambia, focus sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo l'omologo dello Zambia, Hakainde Hichilema. Lo riferisce in una nota la presidenza francese, precisando che l'incontro segue la visita a Lusaka da parte della Segretaria di Stato per lo sviluppo francese, Chrysoula Zacharopoulou, e si inserisce nel rafforzamento del rapporto bilaterale tra Francia e Zambia. Secondo l'Eliseo, il dialogo si è focalizzato sugli sforzi in corso per ristrutturare il debito dello Zambia e sui preparativi del Summit sul Nuovo patto finanziario globale. (Res)