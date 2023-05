Business news: debito Ghana, Fmi apre la strada a un accordo definitivo di finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento di 3 miliardi di dollari richiesto dal Ghana al Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrebbe essere presto sottoposto al consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva. È quanto emerge da un comunicato stampa pubblicato dall'organismo con sede a Washington. “ Il Comitato dei creditori del Ghana, formato da Paesi con crediti ammissibili nei confronti del Ghana (…), è stato formalmente istituito il 12 maggio 2023, sotto la co-presidenza di Cina e Francia. Il comitato dei creditori ha riesaminato la situazione macroeconomica e finanziaria del Ghana, compresa la sostenibilità del debito a lungo termine, e la sua richiesta formale di trattamento del debito nell'ambito del 'Quadro comune per il trattamento del debito oltre l'anno', precisa il comunicato. “(…) I membri del comitato dei creditori si sono impegnati a negoziare con la Repubblica del Ghana le condizioni per una ristrutturazione dei propri debiti, da finalizzare in un memorandum d'intesa, in conformità con il Quadro comune per il trattamento del debito", ha aggiunto. Si tratta di un nuovo importante passo dopo che il comitato dei creditori del Ghana ha annunciato lo stesso giorno il suo impegno ad avviare negoziati con Accra per una ristrutturazione del suo debito. Alla fine del 2022 il governo del Ghana aveva ottenuto dall'Fmi un accordo a livello di staff per un programma di Linea di credito estesa (Ecf), ma questo è rimasto sospeso su accordo con i creditori bilaterali ufficiali del Paese. Questi ultimi hanno appena annunciato l'avvio dei negoziati con Accra, aprendo la strada all'accordo definitivo con il Fondo. (Res)