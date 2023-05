Amministrative: urne aperte per 595 Comuni, oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Massa si ricandida il sindaco uscente Francesco Persiani con Lega e Forza Italia, che sarà sfidato da Marco Guidi (Fratelli d’Italia), Romolo Enzo Ricci (Pd e Avs), Daniela Bennati (M5S), Cesare Maria Regaglini, Andrea Barotti, Marco Lenzoni e Guido Mussi. Pisa vedrà invece sei candidati: Francesco Auletta, candidato a sindaco con le liste “Una città in comune” e “Unione popolare”, Alexandre Dei (Patto unico), Rita Mariotti (Terzo polo), Paolo Martinelli (centrosinistra), Edoardo Polacco (comitato Libertà toscana) e Michele Conti (centrodestra). A Siena è invece una corsa a otto: Alessandro Bisogni (Siena popolare), Elena Boldrini (M5s), Roberto Bozzi (Azione), Massimo Castagnini (Terzo polo), Nicoletta Fabio (centrodestra), Anna Ferretti (centrosinistra), Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani. La corsa a sindaco per il comune di Sondrio vede invece tre candidati: il sindaco uscente Marco Scaramellini, Simone Del Curto e Luca Zambon. Tre candidati anche a Teramo, dove troviamo per il centrodestra l’avvocato Carlo Antonetti, il sindaco uscente Gianguido D’Alberto per il centrosinistra e Maria Cristina Marroni con Italia Viva. (segue) (Rin)