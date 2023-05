Amministrative: urne aperte per 595 Comuni, oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corsa a sette per il comune di Terni con Stefano Bandecchi, Paolo Cianfoni, Claudio Fiorelli, Emanuele Fiorini, Jose Maria Kenny, Orlando Masselli E Silvia Tobia. A Treviso vanno invece alle urne cinque candidati: Mario Conte, primo cittadino uscente con la Lega, Giorgio Di Nardi per il centrosinistra, Nicolò Maria Rocco con il Terzo Polo e Maurizio Mestriner con M5s. A Vicenza il sindaco uscente Francesco Rucco (Fd’I+FI) se la vedrà con altri sei candidati: Giacomo Possamai per il centrosinistra, Edoardo Bortolotto (M5S), Claudio Cicero, Lucio Zoppello e Stefano Crescioli che corrono con lista civica unica e infine l’unica donna Annarita Simone. In Sicilia si vota nei comuni di Catania, Ragusa e Siracusa. Nel catanese i candidati favoriti dai sondaggi sono Maurizio Caserta per il centrosinistra e il M5s e Enrico Trantino per il centrodestra. Gli altri candidati sono Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera, Gabriele Savoca, Maurizio Loritto e Lanfranco Zappalà. A Ragusa troviamo quattro candidati tra cui l’attuale sindaco Giuseppe Cassì con il centrosinistra. Risponde il centrodestra con Giovanni Cultrera. Il centrosinistra candida invece rispettivamente con Pd e M5s Riccardo Schininà E Sergio Ferricieli. Infine a Siracusa è una corsa a otto dove il sindaco uscente Francesco Italia (Azione) se la vedrà con Giancarlo Carozzo (Italia viva), Renata Giunta (centrosinistra), Ferdinando Messina (centrodestra), Edy Bandiera (lista Bandiera sindaco), Michele Mangiafico (Movimento civico 4), Roberto Triglio (Sicilia Vera) e Moudih Abdelaziz (Vespri siracusani). (Rin)