Thailandia: oggi si rinnova la Camera, prova di fuoco per il primo ministro Prayuth

- Gli elettori della Thailandia sono chiamati oggi alle urne per scegliere i 500 deputati della Camera dei rappresentanti, la camera bassa dell'Assemblea nazionale, da cui dipenderanno la nomina del prossimo capo di governo e l'indirizzo politico ed economico del Paese per i prossimi quattro anni. L'elezione, per cui è prevista un'affluenza alle urne superiore all'80 per cento, si prefigura da mesi come un referendum sul governo del primo ministro Prayuth Chan-ocha, ex generale ed ex capo dell'Esercito al potere da quasi nove anni, dopo il golpe militare che nel 2014 pose bruscamente fine al governo della premier Yingluck Shinawatra. La principale sfidante del premier uscente è infatti la 36enne Paetongtarn Shinawatra, nipote di Yingluck e figlia maggiore dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, deposto a sua volta da un colpo di Stato militare nel 2006, e in esilio autoimposto dal 2008. Paetongtarn, che due settimane fa ha dato alla luce il suo secondogenito, è la candidata di punta alla carica di primo ministro del partito di opposizione Pheu Thai, che assieme a un'altra formazione di opposizione, Move Forward, domina ormai da mesi i sondaggi di gradimento in vista del voto. La figura del magnate Thaksin è tornata al centro della politica thailandese non solo per la candidatura della figlia Paetongtarn, ma anche per l'annuncio dell'ex premier di voler tornare nel Paese dopo un esilio di 17 anni. (segue) (Inn)