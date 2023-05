Thailandia: oggi si rinnova la Camera, prova di fuoco per il primo ministro Prayuth (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia manterrà probabilmente un approccio di cautela in linea con gli altri Paesi regionali anche sul fronte più spinoso della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina: il governo uscente ha navigato le tensioni del confronto tra potenze mantenendo una nominale equidistanza all'insegna della cosiddetta "bamboo diplomacy", nonostante la Thailandia non manchi di vantare talvolta lo status di più vecchio alleato degli Stati Uniti nella regione. I governi degli ex premier deposti Thaksin e Yingluck Shinawatra avevano coltivato rapporti più espliciti con gli Stati Uniti, quando però il confronto strategico tra questi ultimi e la Cina ancora non era giunto al culmine. Sotto Prayuth sono proseguite le esercitazioni congiunte "Cobra Gold" con le forze armate statunitensi, ma si sono anche intensificati i rapporti economici con la Cina, specie sul fronte del 5G e delle infrastrutture, attraverso progetti come il Corridoio economico orientale (Eec). Non è da escludere che una eventuale vittoria dei partiti di opposizione progressisti possa coincidere col tentativo di dare al Paese un profilo maggiore sul piano diplomatico, e di avvicinarsi maggiormente agli Stati Uniti quantomeno su temi come i diritti civili, la trasparenza e la governance digitale. Il leader del partito Move Forward, Pita Limijaroenrat, ha dichiarato in una intervista lo scorso gennaio che le relazioni del Paese dovrebbero essere gestite non nell'ottica di una scelta di parte, ma di "una scelta dei principi", e ha citato Singapore a modello di questo approccio. (Inn)