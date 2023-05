Business news: ministro Emirati, tagli produzione Opec+ per mantenere equilibrio mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tagli alla produzione petrolifera annunciati ad aprile dai 23 Paesi membri dell’Opec+ hanno come obiettivo mantenere l’equilibrio nel mercato mondiale. Lo ha dichiarato il ministro delle Energie e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, Suhail al Mazrouei, secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Al Mazrouei ha espresso la sua preoccupazione per future carenze nelle forniture, che potrebbero essere causate dagli scarsi investimenti. “Non sono preoccupato per il breve periodo”, ha spiegato, “penso che possiamo riuscire a bilanciare le forniture con la domanda”. Infatti, il ministro emiratino è “più preoccupato per il livello di investimenti richiesto nei prossimi anni”. Intanto, l’Opec+ ha espresso l’intenzione di continuare a rivedere le dinamiche di mercato e prevede di organizzare un nuovo vertice, previsto per il 4 giugno prossimo a Vienna, per decidere sul da farsi. (Res)