Business news: Ruanda, in agenda dal 23 al 27 maggio l'African Soft Power Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ruanda ospiterà dal 23 al 27 maggio prossimi l'African Soft Power Summit, un evento incentrato sulle industrie creative e tecnologiche africane. In programma nella capitale Kigali, l'iniziativa propone di utilizzare il soft power africano per rafforzare le relazioni nel continente e quelle fra i suoi Paesi ed il resto del mondo. Per questa edizione sono stati scelti tre temi: "celebrare le voci dell'Africa moderna e della diaspora", "la leadership delle donne" e "la forza creativa e l'economia moderna". (Res)