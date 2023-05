Business news: Repubblica democratica del Congo e Uganda a colloquio su impiego condiviso dell'Oleodotto dell'Africa orientale (Eacop)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno avviato colloqui con il vicino Uganda per discutere del possibile utilizzo dell'oleodotto che sarà realizzato nel Paese dell'Africa orientale per esportare petrolio. Lo ha dichiarato il ministero congolese degli Idrocarburi, facendo riferimento alla costruzione dell'Oleodotto per il petrolio greggio dell'Africa orientale (Eacop), progetto da 3,5 miliardi di dollari lungo 1.445 chilometri che partirà dai giacimenti petroliferi nel Rift Albertino, al confine occidentale con la Rdc, per arrivare fino al porto tanzaniano di Tanga, sull'Oceano Indiano. La sua attività è prevista a partire dal 2025. Martedì, il ministro degli Idrocarburi congolese Didier Budimbu ha incontrato la ministra dell'Energia dell'Uganda, Ruth Nankabirwa Ssentamu, con la quale ha tenuto un dialogo sull'accesso al gasdotto. "L'Uganda ha riconosciuto il requisito fondamentale della Rdc per accedere all'oleodotto dell'Africa orientale per il trasporto di petrolio greggio da produrre dai blocchi di esplorazione petrolifera situati nell'Albertine Graben nella Repubblica democratica del Congo", si legge nella dichiarazione, in cui si fa riferimento alla raffineria situata sulla sponda orientale del lago Albert, che fa parte di un consorzio che ha concordato con il governo dell'Uganda di gestire insieme la struttura e la sua produzione. Un portavoce del ministro dell'Energia dell'Uganda ha confermato i colloqui e ha affermato che l'Eacop è stato progettato anche per un potenziale utilizzo da parte dei vicini dell'Uganda, tra cui Rdc e Sud Sudan. Anche l'Uganda e la vicina Tanzania auspicano di ottenere finanziamenti per un gasdotto di esportazione di greggio pianificato. (Res)