Business news: Etiopia, rilasciata alla keniota Safaricom licenza per pagamenti mobili

- Il governo dell'Etiopia ha rilasciato una licenza per gestire servizi per i pagamenti via cellulare al colosso delle telecomunicazioni keniota Safaricom, la prima azienda straniera a ottenere questo permesso in Etiopia. La Banca nazionale dell'Etiopia (Nbe) ha dichiarato in una nota che il rilascio della licenza rientra negli obiettivi di "promuovere l'innovazione finanziaria e l'inclusione nel mercato etiope". Secondo l'amministratore delegato di Safaricom, Peter Ndegwa, la società lancerà servizi finanziari mobili nel Paese del Corno d'Africa entro la fine di quest'anno. Safaricom ha lanciato nell'agosto dello scorso anno le sue operazioni in Etiopia, che per anni è stato uno dei più grandi mercati chiusi del continente africano, con un monopolio tenuto da Ethio Telecom: nel 2021, tuttavia, il governo del premier Abiy Ahmed ha liberalizzato il mercato, concedendo a un consorzio guidato da Safaricom una licenza per operare nel Paese. Negli ultimi mesi l'Etiopia ha visto una rapida diffusione dei pagamenti mobili. Nel tentativo di promuovere questa pratica, di recente il governo etiope ha reso i pagamenti via smartphone l'unico mezzo di pagamento presso le stazioni di servizio e le istituzioni finanziarie governative. (Res)