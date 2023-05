Amministrative: urne aperte per 595 Comuni, oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte per le elezioni amministrative in 595 Comuni italiani. Dalle ore 7 fino alle 23 di oggi e domani, ma anche dalle 7 alle 15 di lunedì 16 maggio, sono chiamati al voto oltre 4,5 milioni di elettori. L’eventuale ballottaggio, che si terrà solamente nei Comuni con una popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti, sarà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Date diverse per Sicilia e Sardegna, nelle quali si voterà il 28 e il 29 maggio, con eventuali ballottaggi l’11 e 12 giugno. La tornata elettorale riguarderà in totale 790 Comuni, 595 dei quali di Regioni a statuto ordinario e 195 di Regioni a Statuto speciale. Per quanto riguarda la popolazione, la maggioranza dei Comuni interessati (683) è al di sotto dei 15 mila abitanti. I principali Comuni che vanno al voto sono Ancona, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso e Vicenza. La tornata elettorale di questo weekend interessa nello specifico 4.587.877 elettori (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. Per quanto concerne le modalità di voto, la legge elettorale distingue tra Comuni con una popolazione al di sopra o al di sotto dei 15 mila abitanti. (segue) (Rin)