Amministrative: urne aperte per 595 Comuni, oltre 4,5 milioni gli elettori chiamati al voto (2)

- Per i Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, l'elezione avviene sempre al primo turno, per cui viene eletto il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti, senza che sia necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta (il 50 per cento più uno dei voti totali). Per ciascun candidato viene presentata anche una lista di candidati consiglieri comunali. La lista del sindaco che viene eletto ottiene i due terzi dei seggi disponibili nel Consiglio comunale, mentre l'altro terzo viene diviso in maniera proporzionale tra le altre liste che si sono presentate. Il primo seggio va al candidato sindaco, e a seguire i consiglieri che hanno ottenuto più voti. Sul fronte delle preferenze, è da sottolineare che non è possibile procedere con il voto disgiunto, ossia votare per un candidato sindaco e poi per un consigliere non appartenenti alla medesima lista. Nei Comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, viene eletto il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50 per cento più uno di tutte le persone che sono andate a votare. Nel caso in cui nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si va al ballottaggio, al quale si sfidano i due candidati più votati, e che si tiene due settimane dopo la prima tornata. Per quanto riguarda la formazione del Consiglio comunale, ciascun candidato sindaco può essere sostenuto da una o più liste. Il 60 per cento dei seggi è assegnato alle liste collegate al sindaco eletto, mentre il resto è diviso tra le altre liste proporzionalmente al numero di voti ottenuto. I primi posti vanno ai candidati sindaci non eletti, a cui seguono i candidati consiglieri, in base al numero di preferenze ottenuto. Nei Comuni che hanno più di 15 mila abitanti è possibile esprimere il voto disgiunto: i cittadini, quindi, potranno votare per un candidato sindaco ed esprimere, al contempo, una preferenza per un candidato consigliere iscritto a una lista differente.