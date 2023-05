Ucraina: dichiarazione congiunta Meloni-Zelensky, Italia continuerà sostegno politico e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Italiana continuerà a sostenere politicamente, finanziariamente, umanitariamente e militarmente l'Ucraina per tutto il tempo necessario - individualmente e attraverso la cooperazione internazionale all’interno dell'Unione Europea, della Nato, delle Nazioni Unite e in altri formati. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggi in visita a Roma. “La Repubblica Italiana ha dato un solido contributo militare all'Ucraina, che continuerà tenendo costantemente conto delle esigenze più urgenti e immediate dell'Ucraina per rafforzare le sue capacità di difesa. Oltre al contributo nazionale la Repubblica Italiana partecipa attivamente alle misure dell'Unione Europea e della NATO per l'assistenza militare all'Ucraina e per la formazione dei soldati ucraini”, si legge nel documento. (segue) (Rin)