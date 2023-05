Ucraina: dichiarazione congiunta Meloni-Zelensky, ulteriore sanzioni per indebolire la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la dichiarazione, l’Ucraina e la Repubblica Italiana continueranno a collaborare con altri soggetti per sviluppare meccanismi di risarcimento delle perdite e dei danni causati dall'aggressione russa. “A tal fine il Registro internazionale dei danni, che sarà presentato in occasione del Vertice di Reykjavík del Consiglio d'Europa il 16 e 17 maggio 2023, rappresenta un'importante pietra miliare. I nostri sforzi continueranno a esplorare le opzioni appropriate per il finanziamento di un meccanismo di compensazione, compresa una solida base legale per l'utilizzo dei beni russi congelati e bloccati, per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina”, sottolinea il documento. (Rin)