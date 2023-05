Ucraina: questore di Roma ringrazia forze dell'ordine per servizio sicurezza durante visita Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'esito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica posti in essere in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky, che da poco ha lasciato la Capitale, il Questore di Roma, Carmine Belfiore, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito, con massima professionalità, a che la visita avvenisse senza criticità. Inoltre sottolinea l'importanza della sinergia tra tutte le Forze dell’Ordine, le Forze Armate e la Polizia Locale di Roma Capitale che, anche in questa occasione, ha garantito lo svolgimento dei servizi senza alcuna turbativa per l'Ordine Pubblico nella Capitale. (Com)