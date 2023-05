Business news: Tsmc, lavoriamo sodo per contenere rincari legati a guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) sta "lavorando sodo" per controllare i costi aggiuntivi comportati dalla guerra in Ucraina e minimizzare l'impatto dei rincari sui clienti. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Chung Ching Wei, durante il forum annuale della società, tenuto quest'anno nel polo tecnologico di Hsinchu, nel nord di Taiwan. "Pur consumandosi in un luogo lontano, la guerra in Ucraina produce effetti a catena che arrivano sino a noi", ha detto Wei, secondo cui l'aumento dei prezzi non deve destare particolare preoccupazione tra i clienti della multinazionale. Nonostante l'aumento dei costi affrontati dalla società, ha detto facendo riferimento soprattutto ai rincari di "sei o sette volte" relativi al gas neon, la produzione di microchip per clienti di fascia alta come Apple ha prodotto la multinazionale dalla generale recessione che ha colpito il settore. (Cip)