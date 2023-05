Business news: semiconduttori, ricavi Smic affondano del 53,1 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei microchip cinese Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic) ha registrato il più grande calo delle entrate trimestrali in oltre un decennio da gennaio a marzo, periodo in cui i ricavi sono diminuiti del 53,1 per cento annuo a 267 milioni di dollari. È quanto si apprende da una nota diramata da Smic, in cui si precisa che le vendite sono diminuite del 20,6 per cento su base annua a 1,46 miliardi di dollari nello stesso periodo, superando la stima di 1,44 miliardi di dollari formulata da 14 analisti. (Cip)