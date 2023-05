Business news: Cina, prestiti denominati in yuan per 104 miliardi di dollari ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti denominati in yuan in Cina sono aumentati di 718,8 miliardi (circa 104,02 miliardi di dollari) nel mese di aprile. Lo certificano i dati diramati dalla Banca centrale (Pboc), precisando che l'indicatore M2, che misura l'offerta di moneta in circolazione, è aumentata del 12,4 per cento anno su anno.Il tasso di crescita è stato inferiore di 0,3 punti percentuali rispetto alla fine di marzo, ma superiore di 1,9 punti percentuali rispetto ad aprile 2022. (Cip)