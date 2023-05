Business news: Tunisia, export dell’industria manifatturiera +14,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’industria manifatturiera della Tunisia hanno registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento del 15,7 per cento, raggiungendo a fine marzo quota 14,2 miliardi di dinari (4,2 miliardi di euro), rispetto ai 12,2 miliardi di dinari dello stesso periodo del 2022, un incremento del 14,2 per cento di circa 2 miliardi dinari (3,6 miliardi di euro). È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Agenzia per la promozione dell'industria e dell'innovazione. Tutti i comparti del settore delle industrie manifatturiere, nessuno escluso, hanno registrato alla fine del primo trimestre di quest'anno un aumento del volume delle proprie vendite all'estero, anche se a ritmi variabili: da un minimo dell'1,3 per cento a un massimo del 22,6 per cento. (Tut)