Business news: Tunisia: agricoltore scava pozzo senza autorizzazione e trova gas

- Le autorità della Tunisia hanno adottato misure urgenti per mettere in sicurezza un pozzo artesiano scavato da un agricoltore senza autorizzazione a Ouerdanine, nel governatorato di Monastir, a seguito di un forte flusso d'acqua e di una sostanza che potrebbe essere gas naturale. Lo ha reso noto Ridha Gabouj, segretario di Stato per le risorse idriche, spiegando il sito è stato messo in sicurezza in un raggio di 300 metri, in collaborazione con le unità di protezione civile e di sicurezza della regione, per effettuare le analisi e gli studi necessari per determinare la qualità dell'acqua, la natura dei gas e la geologia del suolo. Da parte sua, il governatore di Monastir, Mondher Sik, ha sottolineato la necessità di attendere i risultati delle analisi e di non affrettarsi ad annunciare risultati, affermando al riguardo: "Ci sono due ipotesi: o si tratta di un nuova falda freatica o un pozzo di gas naturale". (Tut)