Business news: Israele approva estensione gasdotti verso l’Egitto per aumento esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia di Israele, Israel Katz, ha annunciato che il suo governo ha approvato la proposta di estendere il suo sistema di gasdotti verso l’Egitto, per aumentare le esportazioni. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, citando un comunicato stampa del ministero dell’Energia israeliano. La proposta prevede la costruzione di un nuovo gasdotto terrestre verso l’Egitto, lungo 65 chilometri e con una capacità di sei miliardi di metri cubi di gas naturale l’anno. Il gasdotto, di conseguenza, dovrebbe aumentare le possibilità di esportazione dall’Egitto verso i Paesi europei, in cerca di un’alternativa al gas russo, oltre ad accrescere “la cooperazione potenziale” tra Israele e il Paese dei faraoni. Attualmente, i principali importatori di gas da Israele sono Egitto e Giordania, ma mentre Amman utilizza il combustibile per il fabbisogno interno, Il Cairo lo destina principalmente alle esportazioni. I giacimenti israeliani, in tutto, producono circa 28 miliardi di metri cubi di gas l’anno, di cui circa un terzo viene esportato in questi due Paesi limitrofi. (Res)