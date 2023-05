Business news: Oman firma dichiarazione d’intenti con il Belgio nel campo dell'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e dei minerali dell'Oman, Salem bin Nasser al Aufi, ha firmato una dichiarazione d’intenti con il ministro dell'Energia belga, Tinne Van der Straeten, per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel settore dell'idrogeno verde. Lo ha riferito il ministero omanita in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. Il Sultanato dell'Oman cerca di sostenere l'industria dell'idrogeno verde, nel quadro della propria strategia per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, secondo quanto riferito dalla piattaforma "Attaqa". Il sottosegretario del ministero dell'Energia e dei Minerali dell'Oman, Mohsen al Hadrami, ha affermato in un'intervista che Mascate punta a diventare un centro globale per la produzione di idrogeno verde, producendone un milione di tonnellate all'anno entro il 2030. (Res)