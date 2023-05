Business news: Algeria, oltre 50 imprese italiane alla fiera dell’edilizia Batimatec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre cinquanta imprese italiane attive in Algeria nel settore dei macchinari hanno partecipato a Batimatec, l'evento fieristico più rappresentativo del continente africano interamente dedicato alla complessa filiera dei processi e delle tecnologie per l'edilizia. L’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, ha vistato il padiglione italiano all’interno del Palais Des Exposition Pins Maritimes di Algeri, secondo quanto riferito dalla rappresentanza diplomatica italiana sui canali social. Presenti, tra gli altri, anche il presidente di Confindustria Marmomacchine, Federico Fraccaroli, e il direttore ad Algeri di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Gabriele Barone. In base ai dati elaborati dal centro studi Confindustria Marmomacchine, nel 2022 l'Algeria ha importato macchine, impianti e attrezzature italiane per la lavorazione delle pietre naturali per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro, in crescita del 7,7 per cento rispetto al 2021. Secondo i dati forniti dall’ente fiera, l’edizione 2022 di Batimatec ha visto la presenza totale di 750 aziende espositrici, tra cui 250 provenienti dall’estero. (Res)