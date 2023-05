Business news: Libia, Saddam Haftar ispeziona i giacimenti petroliferi Sharara ed El Feel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale libico, Khalifa Haftar, guidata dal figlio, Saddam Haftar, è entrata nei giacimenti di Sharara ed El Feel, situati nella regione sud-occidentale libica del Fezzan, nell'ambito di una serie di visite ispettive agli impianti e alle strutture petrolifere. Lo ha riferito l'emittente televisiva libica "Al Hadath". Durante la visita, Saddam Haftar è stato informato "sulle attività delle forze armate incaricate di mettere in sicurezza i giacimenti petroliferi, ascoltando i suggerimenti dei gestori degli impianti", spiega la tv libica. La visita ha incluso anche un controllo nelle zone circostanti i giacimenti "per individuare i problemi che affrontano le popolazioni e lavorare per risolverli", aggiunge la medesima fonte. Sharara è il più grande giacimento petrolifero della Libia, è gestito dalla joint venture Akakus, che riunisce la libica National Oil Corporation, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil e da solo vanta una produzione di circa 300 mila barili al giorno. El Feel, gestito da Mellitah Oil and Gas, una joint venture tra la libica Noc ed Eni, produce a regime circa 70 mila barili di petrolio al giorno. In precedenza, il figlio di Haftar aveva visitato i giacimenti di Al Samah, Al Naqaa, Zaltan e Al Waha. (Lit)