Business news: Aramco registra profitti per circa 32 miliardi di dollari in primo trimestre

- Il colosso energetico dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, tra le principali compagnie petrolifere a livello globale, ha registrato profitti netti pari a 31,9 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2023. Lo ha riferito la compagnia stessa in un comunicato, in cui si legge che la cifra è in calo rispetto ai 39,5 miliardi incassati nel primo trimestre dello scorso anno, con una diminuzione del 19,25 per cento su base annua. Parallelamente, il dividendo del quarto trimestre 2022 è stato pari a 19,5 miliardi di dollari, con un aumento del 4 per cento rispetto al trimestre precedente. "I risultati riflettono la continua elevata affidabilità di Aramco, l'attenzione ai costi e la nostra capacità di reagire alle condizioni del mercato mentre generiamo forti flussi di cassa e rafforziamo ulteriormente il bilancio", ha affermato l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, commentando i risultati. Lo stesso Nasser ha fatto sapere che Aramco si sta impegnando per sviluppare soluzioni energetiche sostenibili che semplificheranno il percorso di transizione energetica. “Durante il trimestre abbiamo compiuto progressi significativi nell'espansione strategica delle nostre attività downstream, annunciando un'importante acquisizione negli Stati Uniti, nonché importanti investimenti e partnership in Cina e Corea del Sud. La nostra strategia globale downstream sta guadagnando slancio e stiamo sfruttando tecnologie all'avanguardia per aumentare la nostra capacità di conversione da liquidi a prodotti chimici e soddisfare la domanda prevista di prodotti petrolchimici”, ha aggiunto Nasser, secondo cui “petrolio e gas continueranno a costituire componenti essenziali del mix energetico nel futuro prossimo”. (Res)