Business news: gli Usa spingono per un maxi-progetto infrastrutturale tra India, Golfo e Israele

- Non solo di conflitti e di affari diplomatici in Medio Oriente si è discusso in occasione della visita che il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha compiuto in Arabia Saudita lo scorso fine settimana. Come anticipato dal portale statunitense “Axios”, Sullivan ha organizzato anche un incontro tra alti funzionari sauditi, emiratini e indiani per promuovere un maxi-progetto infrastrutturale che colleghi l’India, il Golfo Persico e Israele attraverso linee commerciali marittime e ferroviarie. L’iniziativa porterebbe evidenti benefici economici ai Paesi coinvolti, perché connetterebbe alcuni tra i maggiori esportatori di petrolio a livello globale a quello che a partire da quest’anno diventerà il più popoloso mercato al mondo. Per gli Stati Uniti, invece, avrebbe un significato politico e strategico di tutto rilievo: il progetto consentirebbe all’India di fare a meno del greggio russo (di cui è arrivata a importare oltre due milioni di barili al giorno nel mese di aprile), darebbe un’ulteriore spinta alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita e garantirebbe agli alleati nel Golfo di trovare una valida alternativa alla Nuova via della seta e alla Cina, che sulla regione mediorientale sta puntando con decisione per accrescere la propria influenza internazionale. (Res)