Business news: Corea del Nordp potrebbe riaprire il confine con la Cina a giugno

- La Corea del Nord potrebbe riaprire il confine con la Cina il mese prossimo, allo scopo di favorire la ripresa del trasporto su gomma e del turismo. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" citando fonti informate sui piani di Pechino e Pyongyang. La Corea del Nord potrebbe iniziare ad accettare nuovamente turisti dalla Cina a partire dal 10 giugno, riaprendo i confini dopo tre anni di chiusura disposti per contenere la diffusione del Covid-19. Le fonti non escludono tuttavia un potenziale rinvio della riapertura, che "dipende interamente dalla Corea del Nord": a Pyongyang, infatti, "la pandemia continua a destare ancora preoccupazione, cosa che non accade più in Cina". (Cip)