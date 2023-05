Business news: Hyundai investirà 2,45 miliardi di dollari nello Stato indiano di Tamil Nadu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai Motor ha annunciato un investimento di 200 miliardi di rupie (2,45 miliardi di dollari) nello Stato indiano meridionale di Tamil Nadu. L'investimento, che verrà effettuato nell'arco dei prossimi 10 anni, è parte dei piani dell'azienda per aumentare la produzione di auto elettriche nello Stato più popoloso del mondo. Tamil Nadu è già oggi un centro della manifattura automobilistica, con stabilimenti di aziende quali Ashok Leyland, Tvs Motor, Hyundai e Renault-Nissan che producono ogni anno migliaia di automobili e motocicli. Hyundai, tramite la sua controllata indiana Hyundai Motor India, realizzerà in quello Stato indiano anche uno stabilimento per l'assemblaggio di batterie dalla capacità annuale di 178mila unità, e vi installerà 100 stazioni di ricarica per auto elettriche nell'arco dei prossimi cinque anni. (Git)