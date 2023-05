Business news: utili netti taiwanese Foxconn crollati del 68 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili netti del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn sono crollati del 68 per cento su base trimestrale da gennaio a marzo, attestandosi a 418 milioni di dollari e segnando il secondo peggior risultato dalla crisi finanziaria del 2008. Lo si apprende da una dichiarazione pubblicata dalla multinazionale, in cui si precisa che la divisione specializzata nell'elettronica di consumo intelligente ha rappresentato il 56 per cento delle vendite totali del periodo, seguita dalla divisione cloud e networking (22 per cento), dai prodotti informatici (17 per cento) e dalle componenti elettroniche (5 per cento). Su base annua, gli utili netti di Foxconn hanno registrato un crollo del 56 per cento, con vendite consolidate per 210,4 miliardi di dollari, in aumento del 4 per cento anno su anno ma in calo del 26 per cento su base trimestrale. Nello stesso periodo, il margine lordo di Foxconn, cioè la differenza tra entrate e costo delle merci vendute, è aumentato di 0,38 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il margine operativo, ovvero la differenza tra vendite, costo delle merci e spese operative sostenute, si è attestato al 2,77 per cento, in aumento di 0,52 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. (Cip)