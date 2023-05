Business news: Emirati e Cina firmato tre intese nel settore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina per l’energia nucleare, Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec), ha annunciato la firma di tre protocolli di intesa con tre società della Cina specializzate nel nucleare civile. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che le società cinesi coinvolte sono l’Istituto di ricerca per le attività sull’energia nucleare (Nuclear Power Operations Research Institute), la Compagnia nazionale cinese per il nucleare all’estero (China National Nuclear Corporation Overseas) e la Compagnia cinese per l’idustria dell’energia nucleare (China Nuclear Energy Industry Corporation). Per la Enec, a supervisionare la stipula dei memorandum di intesa c’era l’amministratore delegato, Mohammed Ibrahim al Hammadi. Le intese con l’Istituto di ricerca per le attività sull’energia nucleare e con la Compagnia nazionale cinese per il nucleare all’estero sono state siglate da Ahmed al Mazrouei, direttore esecutivo per le forniture di carburante e l’analisi presso la Enec. Il primo di questi è incentrato sulla collaborazione nelle attività relative all’energia nucleare e nella manutenzione degli impianti, mentre il secondo prevede la cooperazione nel campo dei reattori raffreddati a gas. Sull’intesa con Compagnia cinese per l’idustria dell’energia nucleare, invece, ad apporre la firma per la Enec è stato Mohammed Chookah, vice presidente addetto alla gestione del combustibile nucleare. Quest’ultimo si concentra sulla possibile cooperazione tra Emirati e Cina nelle forniture di carburante e negli investimenti. Al Hammadi, inoltre, ha incontrato i dirigenti della sezione di Shanghai dell’Associazione mondiale degli operatori nucleari (Wano). Vale la pena ricordare che la compagnia emiratina Enec gestisce lo stabilimento nucleare di Barakah, nell’emirato di Abu Dhabi, il primo impianto nucleare del mondo arabo. (Res)