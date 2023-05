Business news: Egitto, importazioni di diesel aumentate del 59 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle importazioni egiziane di diesel è aumentato nel 2022 del 58,8 per cento anno su anno. Lo ha riferito una nota dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica per le statistiche. Le importazioni egiziane di diesel nel 2022 sono costate circa 3,5 miliardi di dollari, rispetto ai 2,2 miliardi di dollari del 2021, un aumento di 1,3 miliardi di dollari. Il valore delle esportazioni è stato di circa 161,4 milioni di dollari nel 2022, rispetto ai 404,5 milioni di dollari del 2021, con un calo del 60,1 per cento. L'Arabia Saudita è in cima alla lista dei Paesi che hanno esportato più diesel in Egitto durante il 2022, con 1,5 miliardi di dollari, seguita dal Kuwait al secondo posto con 931,9 milioni di dollari, dagli Emirati Arabi Uniti con 530,2 milioni di dollari, poi dall'India con 420,9 milioni di dollari e infine dalla Grecia con 111,5 milioni di dollari. (Cae)