Business news: Emirati, economia non petrolifera in crescita per l’ottavo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore privato non petrolifero di Dubai, uno degli Stati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, ad aprile ha registrato una crescita per l’ottavo mese consecutivo, anche grazie all’aumento della domanda. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”. L’indice stagionale degli acquisti elaborato dalla società statunitense S&P Global, infatti, ad aprile è salito a 56,4, a fronte dei 55,5 di marzo. In ogni caso, si è attestato al di sopra della soglia dei 50 punti, che stabilisce la distinzione tra crescita e contrazione. I settori maggiormente interessati sono quelli dei viaggi e del turismo, ma ad aumentare il volume d’affari sono anche le vendite all’ingrosso e al dettaglio. L’economia non petrolifera sta dunque contribuendo in modo significativo alla crescita del prodotto interno lordo (pil) emiratino, di cui rappresenta circa il 24,1 per cento. Nello slancio causato dall’economia non petrolifera, quindi, le autorità dell’emirato di Dubai prevedono per il 2023 una crescita del pil del 3,5 per cento. (Res)