Business news: Emirati, stabilito primato nel mondo arabo per capacità di attrarre investimenti stranieri

- Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo Paese arabo e il 19mo a livello mondiale per la capacità di attrarre investimenti stranieri. È quanto emerso dal Forum annuale sugli investimenti di Abu Dhabi, avviato con il patrocinio del principe ereditario e presidente del Consiglio esecutivo dell’emirato, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Al Bayan”, aggiungendo che al forum, incentrato quest’anno sulla trasformazione degli investimenti, prendono parte 44 ministri e 18 capi di organizzazioni provenienti da 70 Paesi. Il ministro di Stato per il Commercio estero, Thani al Zeyoudi, ha spiegato che la capacità degli Emirati di attrarre investimenti stranieri dipende dalla “visione proattiva” del Paese, nella promozione degli investimenti e della tecnologia sostenibile, in linea con le attuali tendenze globali che spingono verso una diversificazione economica sempre maggiore. (Res)