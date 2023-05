© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti a RomaROMA- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari parteciperà, in occasione della Festa della Mamma, all'iniziativa "Madri Fuori". La visita riguarderà la Sezione nido, presso la quale incontrerà le detenute che esporranno problemi e proposte per la dignità e i diritti delle donne condannate e dei loro figli. Sarà presente anche la Garante dei diritti delle detenute Valentina Calderone. Casa circondariale femminile di Rebibbia, via Bartolo Longo 92 (Ore 9:30) (Rer)