Business news: inflazione Usa al 4,9 per cento ad aprile, in rallentamento per il decimo mese consecutivo

- L’inflazione negli Stati Uniti si è attestata al 4,9 per cento ad aprile, in lieve calo rispetto al 5 per cento di marzo ma comunque in rallentamento per il decimo mese consecutivo. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, che segnalano un lento ma graduale raffreddamento dell’economia per effetto dei dieci rialzi consecutivi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Il più recente, da 25 punti base, risale alla scorsa settimana e dovrebbe restare per il momento l’ultimo, come ha fatto sapere la stessa banca centrale statunitense nell’annunciarlo. L’inflazione è ora lontana dal picco del 9 per cento del giugno dello scorso anno, ma comunque ben al di sopra dell’obiettivo del 2 per cento fissato dalla Fed. L’incremento mensile dell’indice dei prezzi al consumo è stato dello 0,4 per cento. L’inflazione di fondo, che esclude i prezzi volatili dei prodotti alimentari ed energetici, è cresciuta del 5,5 per cento su base annuale e dello 0,4 per cento su base mensile. (Was)