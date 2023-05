Business news: Hong Kong, oltre 50 imprese italiane partecipano alle fiere Hofex e Prowine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata a Hong Kong la ventesima edizione di Hofex, tra i più importanti eventi fieristici dell’agroalimentare in Asia, che si svolgerà in modalità ibrida, mentre contestualmente è stata inaugurata la quarta edizione di Prowine, fiera dedicata al vino a agli alcolici, primo appuntamento a Hong Kong dedicato a questo settore a distanza di tre anni. Lo rende noto il consolato generale d'Italia a Hong Kong, secondo cui più di 50 imprese italiane partecipano complessivamente ai due eventi, la maggior parte nell’ambito di collettive curate dall’Ufficio Ice di Hong Kong e Macao. All’interno di Hofex è stata allestita un’area dimostrativa per la presentazione di prodotti tipici Dop e Igp. In apertura della Fiera, il segretario alle Finanze del governo regionale di Hong Kong, Paul Chan, ha sottolineato che, malgrado gli effetti negativi della pandemia, la città è rimasta un indiscusso hub regionale per il commercio e la distribuzione di prodotti agroalimentari e di vino ed ha ricordato che il 70 per cento dei beni del settore riesportati da Hong Kong si dirige verso i mercati di Macao e della Cina continentale. Negli ultimi anni l’export di vino italiano è cresciuto in maniera significativa, passando dagli 8,6 milioni di euro del 2008 ai 31,3 milioni di euro del 2022. (Com)