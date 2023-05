Business news: Kazakhstan-Cina, in corso la realizzazione di un hub commerciale alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan e Cina stanno lavorando congiuntamente alla realizzazione di un hub commerciale a Khorgos, lungo il confine tra i due Paesi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kazinform” citando fonti del ministero del Commercio e dell’Integrazione di Astana, secondo cui il progetto s’inserisce nei piani dei due governi per rafforzare i rapporti commerciali e per aumentare l’interscambio. I lavori sono già in corso e, stando ai piani di Pechino e Astana, l’hub dovrebbe facilitare l’esportazione e l’importazione di vari generi di prodotti, migliorando la cooperazione tra compagnie dei due Paesi e diventando “un elemento importante per l’ulteriore sviluppo dei legami economici bilaterali”. La prossima settimana, peraltro, il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev sarà a Pechino per incontrare l’omologo Xi Jinping e per partecipare al vertice C5+1, animato dai leader della Cina e dei cinque Paesi dell’Asia centrale. (Res)