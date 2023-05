Business news: ByteDance rinvia il lancio della piattaforma di TikTok per il commercio online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese ByteDance ha sospeso l’avvio della piattaforma di TikTok per il commercio online negli Stati Uniti, che mette a disposizione dei venditori uno spazio per promuovere i propri prodotti. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che ByteDance avrebbe rinviato l’avvio della piattaforma negli Usa da questa primavera al mese di giugno, come minimo, alla luce dell’incertezza che ancora caratterizza il futuro di TikTok nel Paese. Le indagini del Congresso sui rischi per la privacy e per la sicurezza nazionale associati all’utilizzo del social network cinese da parte dei cittadini statunitensi avrebbe disincentivato gli imprenditori ad aderire alla piattaforma, con un impatto significativo sulle prospettive di guadagno. Secondo le fonti, il lancio della piattaforma potrebbe essere ulteriormente posticipato: dopo un primo test rivolto ad un gruppo selezionato di venditori, ByteDance riscontrato difficoltà importanti per attrarne di nuovi, a causa delle preoccupazioni degli imprenditori per una possibile messa al bando di TikTok negli Stati Uniti. (Was)