Business news: Disney, ricavi da streaming in calo, 4 milioni di abbonati in meno

- Disney ha chiuso l’ultimo trimestre fiscale registrando una nuova perdita nei servizi per lo streaming di film e serie televisive, seppure in miglioramento, grazie all’incremento dei prezzi deciso per limitare i danni derivanti da un calo di quattro milioni di persone tra gli iscritti alla piattaforma Disney+. I risultati finanziari pubblicati dalla società sono comunque in linea con le aspettative degli analisti, e una crescita importante è stata riscontrata nei ricavi derivanti dai parchi divertimento. Poco dopo la pubblicazione, le azioni Disney hanno registrato un calo del due per cento in Borsa. L’utile per azione si è attestato a 93 centesimi, con ricavi complessivi per 21,81 miliardi di dollari. (Was)