Ucraina: dichiarazione congiunta Meloni-Zelensky, ulteriore sanzioni per indebolire la Russia

- L'Ucraina e la Repubblica Italiana concordano sulla necessità di aumentare la nostra pressione collettiva sulla Russia attraverso ulteriori sanzioni per indebolire la capacità della Russia di continuare la sua guerra illegale di aggressione. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggi in visita a Roma. “Devono essere rafforzati gli sforzi per garantire l'effettiva applicazione delle sanzioni e per prevenire e per contrastare l'elusione delle stesse all’interno e da parte di Paesi terzi”, prosegue il documento.(segue) (Rin)