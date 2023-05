Business news: nuova stretta sul clima, centrali Usa dovranno tagliare emissioni del 90 per cento entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le centrali elettriche a combustibili fossili negli Stati Uniti dovranno tagliare del 90 per cento le emissioni di gas serra tra il 2035 e il 2040, o saranno costrette a chiudere. Lo prevedono le nuove regole fissate dall’amministrazione del presidente Joe Biden per accelerare la transizione verde dell’economia Usa, destinate con ogni probabilità a incontrare una dura opposizione dal Partito repubblicano. Le centrali a carbone e a gas naturale coprono attualmente circa il 60 per cento dell’energia elettrica prodotta negli Stati Uniti e, per giustificare la nuova stretta, l’Agenzia per la protezione ambientale (Epa) ricorda che gli impianti possono bloccare le emissioni di gas serra prima che queste raggiungano l’atmosfera, attraverso tecnologie di cui tuttavia al momento nessun impianto dispone. In alternativa, gli operatori del settore possono decidere di accelerare la chiusura delle centrali a combustibili fossili. La generazione di energia elettrica costituisce oggi, dopo i trasporti, la seconda fonte di surriscaldamento del pianeta. Le nuove regole dell’Epa si aggiungerebbero a quelle già proposte dall’amministrazione Biden per portare al 50 per cento entro il 2030 la quota delle auto elettriche vendute negli Stati Uniti. (Was)